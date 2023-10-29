Впрочем, они не способны нести достаточный вес взрывчатки, чтобы поражать важные объекты.

Российские оккупанты используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет"("Изделия-53"). Он может автономно идентифицировать цели.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), эти "птички" начали активно летать с 21 октября. Беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделия-53" пока не используют широко, но военные испытывают беспилотники для массовых синхронизированных ударов.

Полезная нагрузка таких БПЛА достигает от трех до пяти килограммов, чего недостаточно для значительного повреждения важных военных целей.

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Модернизация "Ланцетов" - что известно

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что россияне проводят модернизацию своего вооружения. В частности, оккупационные войска усовершенствовали беспилотники "Ланцет".

Теперь их дальность полета выросла до 70 километров. "Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", – сообщала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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