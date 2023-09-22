Украинские воины пытаются закрепиться на этом участке.

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе железной дороги возле Клещиевки Донецкой области. Через нее происходит снабжение оккупационных сил РФ.

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и наших. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", - сообщил в эфире "Радио Свобода" начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, Силы обороны Украины сейчас пытаются закрепиться на этом участке, чтобы "полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша".

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе ВСУ взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут. На днях стало известно, что в районах освобожденных Андреевки и Клещиевки продолжаются бои за содержание этих населенных пунктов

Также Украинские войска ведут штурмовые действия южнее Бахмута.

С тем потери РФ в войне против Украины снова выросли. ВСУ ликвидировали еще 480 военных. Общее количество убитых оккупантов составляет 274 950 человек.

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