Известно, что населенный пункт был освобожден в результате штурмовых действий.

Украинские воины завладели населенным пунктом Андреевка Донецкой области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, Андреевку отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявили в Генштабе ВСУ.

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В то же время на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещевки.

Ситуация в Андреевке

Вчера, 14 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины освободили Андреевку под Бахмутом и закрепляются на новых позициях.

Она также уточнила, что основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещиевки.

"И у нас там хорошие новости. Андреевка-наша. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила заместитель министра обороны.

Через некоторое время в 3-й отдельной штурмовой бригаде опровергли заявление о взятии Андреевки, называя ее преждевременной. Там отметили, что"заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным". Одновременно с этим Маляр отредактировала свое сообщение и несколько изменила его содержание.

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