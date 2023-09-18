На Марьинском направлении украинские защитники успешно отбили около 10 атак захватчиков в районе Марьинки, а на Запорожском были отражены атаки в районе Работиного.

Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении успешно отразили ряд атак российских оккупантов в районе Клещиевки и не дали им восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

Враг нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

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На Купянском направлении оккупанты, в частности нанесли авиационные удары в районах Берестового, Копанки и Шейковки Харьковской области, а на Лиманском авиаудары были нанесены возле Белогоровки Луганской области и Новосадового Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что также ряд населенных пунктов подвергся артиллерийским и минометным обстрелам.

На Шахтерском направлении враг, в частности нанес авиационные удары недалеко от Угледара и Старомайорского Донецкой области.

"На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работиного", - говорится в сообщении и отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области, а вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 сентября, начальник пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты пытаются штурмовать Андреевку и Клещиевку, но все их попытки безуспешны.

Украине военнослужащие закрепляются на рубежах и держат оборону, не давая врагу прорваться вглубь своих порядков и отбить позиции.

Также известно, что в течение этих суток украинские защитники нанесли удары по нескольким районам сосредоточения российских оккупантов и поразили их технику, в том числе шесть артиллерийских средств.

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