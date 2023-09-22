Противник пытался восстановить утраченное положение возле Авдеевки, атаковал на Запорожском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наступают на Мелитопольском направлении.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. "Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений", - говорится в утренней сводке Генштаба.

В частности, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты совершили 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На шахтерском направлении силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

"На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике", - отмечают в Генштабе.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Также сообщается, что в связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений Воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края РФ проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Заключенным обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого - до окончания войны.

Война в Украине -ситуация в Бахмуте

8 сентября майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Бахмута украинские защитники выжимают россиян из Клещевки - вражеские войска контролируют лишь окрестности села.

Майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал, что отвоеванные позиции на Бахмутском направлении являются ключевыми для дальнейшего продвижения сил обороны. Он пояснил, что украинские защитники "держатся зубами" за отвоеванные позиции, потому что они являются ключевыми на этом направлении для дальнейших действий в направлении Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки.

18 сентября командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявляет, что украинские войска пробили линию обороны российских оккупантов возле Бахмута. По его словам, ожесточенные бои в районе Бахмута продолжаются, а после потери населенных пунктов Андреевки (15 сентября Генштаб заявил об освобождении населенного пункта) и Клещиевки (заявление Генштаба от 17 сентября), враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

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