Эксперт отметил, что оккупанты не смогут подойти к поселку со стороны Донецкого аэропорта.

Утром 11 августа стало известно, что украинские военные заняли часть Опытного в Донецкой области. Сейчас они закрепляются в населенном пункте.

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оккупантам почти нереально проскочить к Опытному. Он подчеркнул, что пока оккупанты пытались обойти Авдеевку, украинские войска создали группу и продвинулись в Опытном – в сторону Донецка и Донецкого аэропорта.

Говоря о дальнейших перспективах, он отметил, что Силы обороны имеют там лучшие позиции благодаря перепаду высот со стороны Авдеевки. Учитывая это, движение украинских войск является перспективным, потому что дальше уже можно направляться в сторону аэропорта.

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"И у россиян там очень большие проблемы подхода к Опытному", – добавил Свитан.

Эксперт отметил, что оккупанты не смогут подойти к поселку со стороны ДАП, поскольку там ровная поверхность, которая хорошо нами простреливается. Сейчас враг может подходить к Опытному только с Запада, однако, убежден Свитан, оккупантов там остановят.

Освобождение части Опытного: что говорят эксперты

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что после того, как ВСУ заняли часть Опытного, россияне уже могут переживать. Причина в том, что этот поселок расположен в непосредственной близости к Донецку. Он подчеркнул, что пока речь идет о контрнаступлении тактического уровня – незначительного по объемам.

В то же время эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко говорит, что РФ грозят бои на улицах оккупированного Донецка. По его словам, это будет серьезным ударом для захватчиков, от которого им будет трудно оправиться.

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