Россия может получить серьезный удар, от которого ей информационно будет очень тяжело оправляться, отметил эксперт.

Украинские воины, освободив часть поселка Опытное Донецкой области, приблизились к пока еще оккупированному россиянами Донецку.

Опытное - это шаг в сторону Донецка, если наши защитники закрепятся на достигнутых позициях, то дальше можно говорить о продвижении в направлении этого города, рассказал эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко в эфире канала "FreeДом".

"2 километра от Опытного - Донецкий аэропорт. И здесь для россиян стоит очень большой вызов - они могут начать сейчас битву за Донецк. Это совершенно не то, чем РФ кормила свое население на протяжении многих десятилетий, совершенно не то, чем она кормила на протяжении практически 10 лет жителей Донецкой и Луганской областей", - поделился он.

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По мнению эксперта, на улицах Донецка возможны бои.

"Для России такая близость к Донецку и возможность боевых действий на улицах Донецка - это, конечно же, будет серьезным ударом, от которого им информационно очень тяжело будет оправляться", - подчеркнул Варченко.

Стоит отметить, что Донецк в апреле 2014 года захватили пророссийские боевики.

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11 сентября в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении за прошедшую неделю Вооруженные силы нашей страны освободили от российских захватчиков около 2 квадратных километров территории. Кроме того, стало известно, что наши воины заняли часть Опытного.

Также сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская контрнаступательная операция может ускориться после того, в частности, как наша страна получит американские дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, они нам "светят" осенью.

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