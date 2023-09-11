Оккупантам уже можно переживать из-за непосредственной близости этого населенного пункта к Донецку, считает эксперт.

Украинские военные заняли часть поселка Опытное, расположенное между Авдеевкой и оккупированным Донецком и всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Военный эксперт Владислав Селезнев оценил перспективы продвижения на Донецк.

Как он отметил в комментарии "РБК-Украина", в Опытном продолжаются бои, однако оккупантам уже можно переживать из-за непосредственной близости этого населенного пункта к Донецку.

Опытное оккупировали в ноябре 2022 года. Во время полномасштабной войны РФ против Украины россияне действовали в районе Опытного, пытаясь взять Авдеевку в оперативное окружение, потратив там огромное количество ресурсов.

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"Но украинская разведка очень внимательно наблюдает за действиями российско-оккупационных сил. И как только стало понятно, что у врага нет достаточных оперативных резервов, наша армия перешла на этом участке фронта в контрнаступление", – отметил Селезнев.

При этом эксперт подчеркнул, что на данном этапе вхождение украинских войск в Опытное может свидетельствовать о контрнаступлении тактического уровня – незначительного по объемам.

"Враг сразу отреагировал на наше наступление. С начала украинская армия зашла в населенный пункт, потому что враг, покидав все и вся, убегал чем дальше. Но начала активно работать вражеская авиация. Наша армия была вынуждена выйти из населенного пункта и закрепиться на определенных рубежах на окрестностях этого населенного пункта", – добавил он.

Эксперт добавил, что украинские военные находятся в довольно сложном положении, поскольку оккупанты наносят удары по нашим окопам. Однако здесь есть важный фактор.

"Враг понимает недопустимость того, что украинская армия может сунуться вперед и выйти в район Спартака. А соответственно зайдет уже в пригород Донецка, поскольку Спартак является одним из микрорайонов пригорода Донецка. И для оккупантов это недопустимо. Потому что Путин начинал так называемую "спецоперацию" для захвата всей Луганской и Донецкой области, а оказалось, что украинская армия смогла продвинуться в сторону Донецка", – объяснил Селезнев.

Такое развитие событий может оказать серьезный медийный эффект. Кроме того, россияне вынуждены перебрасывать дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию на передовой, а ресурсов не так много. Враг должен задействовать дополнительные силы и на других участках фронта.

"А ресурсов у врага не так много, поскольку есть другие участки фронта, где их он должен применять дополнительно. В частности, юг Запорожской области, стык Донецкой и Запорожской областей", - отмечает Селезнев.

Говоря о дальнейших перспективах, эксперт подчеркнул, что делать прогнозы сейчас довольно сложно. Условно, есть два возможных сценария. Первый – если у оккупантов будет серьезный ресурс, то Силам обороны, возможно, придется проводить маневренную оборону и переносить позиции на другие рубежи. Если же врагу это не удастся, ситуация стабилизируется.

Силы обороны в Опытном: что известно

11 сентября заместитель Министра обороны Анна Маляр, рассказывая о продвижении на передовой, сообщила, что украинские военные заняли часть населенного пункта Опытное в Донецкой области. Также были успехи и на Бахмутском направлении – в районе Клещиевки и Андреевки.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также заявил, что ВСУ зашли в Опытное. При этом он отметил, что о полном контроле над населенным пунктом говорить еще рано.

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