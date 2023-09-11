За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении составила около 2 кв. км, также ВСУ имели определенный успех в районе Клещиевки и Андреевки, происходило движение в районе Опытного возле Авдеевки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об успехах Сил обороны в освобождении нашей территории от российских оккупантов. Об этом она заявила во время включения с Military Media Center.

"За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км", - сказала она.

По словам заместителя министра, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Видео дня

Также Маляр отметила, что на Бахмутском направлении ВСУ имели определенный успех в районе Клещиевки и Андреевки.

"Там мы вытесняли противника с занимаемых позиций и там есть у нас определенные продвижения вперед", - добавила она.

Кроме того, происходило движение в районе Опытного возле Авдеевки, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта.

По словам заместителя министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

ВСУ сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех, сказала Маляр.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины продвинулись еще близко на 1,5 км в районе села Работино в Запорожской области.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Вас также могут заинтересовать новости: