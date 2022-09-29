Нашей авиацией нанесено 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в Чаривном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Нашими подразделениями продолжается закрепление на освобожденных территориях, ведения тактических боев, огневое и психологическое давление на врага для ослабления его позиций", - отмечают в сообщении.

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В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт.

"Противник продолжает попытки удержать временно оккупированные территории, стремится противодействовать реализации наших замыслов, порой делает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий. Так, силами до роты в направлении Безымянного от Чкалово пытался улучшить свое тактическое положение. Успеха не имел, с потерями отступил", - отмечают в ОК.

В сообщении также добавляют, что не прекращается вражескими подразделениями и воздушная разведка.

"В противодействие этой активности 3 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" нашими подразделениями сбиты. Продолжая обстрелы наших позиций и прилегающих к линии фронта территориальных общин с гражданским населением из различных видов вооружения, враг нанес еще 6 авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа "воздух – воздух" по самолетам наших Воздушных Сил. Без потерь нашей авиации", - подчеркивают в ОК.

Вечером вражеской авиацией нанесен ракетный удар пятью ракетами класса "воздух – поверхность" Х-59 в направлении Днепропетровщины и Запорожья.

"4 ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток", 1 попала в предприятие по переработке зерновых на Криворожье. Есть повреждения производственных объектов. Без человеческих потерь", - отмечают в сводке.

Нашей авиацией нанесено 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе, по четырем районам сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке. Подтвержденные потери врага составляют: 18 рашистов, 2 танка и 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине: что известно

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

25 сентября стало известно, что ВСУ в Херсоне поразили местоположение Росгвардии.

27 сентября стало известно, что в оккупированном Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь вражеских грузовиков "Урал".

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