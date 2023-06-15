Представитель восточной группировки войск отметил, что сейчас группировка врага, которая противостоит Силам обороны на Бахмутском направлении, довольно сегментирована.

Российские оккупанты безуспешно пытаются наступать, однако украинские защитники и защитницы в эти сутки отбили вражеские атаки на четырех направлениях. Сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, россияне и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 26 боевых столкновений", - отметили в Генштабе.

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В частности, на Лиманском направлении в течение суток враг безуспешно пытался наступать в районах Стельмаховки Луганской области и выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области, а на Бахмутском - в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские войска отбили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, а на Шахтерском - в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что учитывая успешные контратаки Сил обороны на Бахмутском участке фронта, враг начал опасаться прямых боестолкновений, пытается более активно задействовать артиллерию и использует наиболее подготовленные войска типа Воздушно-десантных подразделений.

"На Бахмутском участке фронта у нас идут позиционные бои. Враг, учитывая то, что в предыдущие две недели мы пользовались каждой возможностью и контратаковали его, и освобождали порядка 16 кв. км нашей территории, несмотря на превосходство над нами в личном составе и технике, очень осторожно действует. В частности, два только боестолкновения произошли на Бахмутском направлении. И враг активен был в плане использования артиллерии, 285 раз наносил удары ствольной и реактивной артиллерией, три авианалета осуществил", - акцентировал Череватый в эфире телемарафона.

Он добавил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага и его технику. "В ходе боев были уничтожены 67 оккупантов, 110 ранены, 4 взяты в плен. Также уничтожена самоходная артиллерийская установка, противотанковый ракетный комплекс и также, новейшая их станция радиоэлектронной борьбы "Триада" и два склада полевые с боеприпасами", - подчеркнул Череватый.

Представитель восточной группировки войск отметил, что сейчас группировка врага, которая противостоит Силам обороны на Бахмутском направлении, довольно сегментирована.

"Противник использует наиболее подготовленные войска типа Воздушно-десантных подразделений. Этим он четко показывает, что настроен максимально стоять там. Тем не менее, даже их десантные подразделения очень осторожны, по сравнению с "Вагнером", и ведут в атаку гораздо реже. Потому что понимают, что против них стоят очень закаленные в боях, опытные украинские военнослужащие, которые каждый их шаг тут же используют в свою пользу. Также там же, на всем нашем участке, стоят их механизированные войска, то есть мотострелковые, боевой армейский резерв, территориальные войска, ЧВК разного типа - "Патриот", "Факел", "Ветераны" и другие", - проинформировал Череватый.

Он добавил, что попытка врага использовать штурмовые "Шторм Z" по аналогии с "Вагнером" была не очень удачной, потому что эти рекрутеры оказались не такими опытными.

"Поэтому мы видим, что туда разного характера подразделения уже подтягивают, учитывая то, что главное (для врага - УНИАН) сохранить позиции, сохранить еще кое-где наступательный потенциал, они вынуждены обновлять личный состав, ведь потери которых они понесли колоссальные", - констатировал Череватый.

Кроме того, представитель восточной группировки войск сообщил, что на Лимано-Купянском направлении враг все активнее применяет артиллерию, в частности, 502 раза обстреливал наши позиции из различных систем и видов вооружения, сдеснил 9 авианалетов, а также 7 раз пытался атаковать позиции Сил обороны. "Все атаки врага были неудачны, они были отбиты, 31 оккупант был уничтожен, 62 ранены", - подчеркнул Череватый.

За словами замминистра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка-Краснополовка и Бреховка – Ягодное, есть успех.

"На Берднянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия. На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом. На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки", - добавила она.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

Украинские защитники и защитницы ежедневно отражают многочисленные атаки российских оккупантов. "Самым горячим" остается восточное направление. Кроме ведения оборонительных действий, украинская армия также начала контрнаступление и постепенно продвигается на нескольких направлениях. В то же время, по данным Минобороны Украины, в течение последних 10 суток никаких продвижений россиян на фронте не зафиксировано.

15 июня в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и бахмутском направлениях. В то же время, по данным аналитиков Института изучения войны украинские силы продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов.

Также сообщалось, что во время совместного брифинга Сил обороны 15 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировали, что в ходе осуществления наступательных операций Силы обороны уже освободили более 100 километров квадратных украинской территории от российских оккупантов.