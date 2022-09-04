В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы и техники врага.

ВСУ уничтожили РЛС "Зоопарк", станцию радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за минувшие сутки нанесены поражения по вражескому пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личного состава танкового батальона. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов", - говорится в сообщении. Видео дня

В Генштабе также отмечают, что в течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация о потерях уточняется.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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