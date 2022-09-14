Также поражена понтонная переправа в Дарьевке, ее дальнейшее использование исключено.

За сутки на юге ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Обстановка в операционной зоне напряженная и динамичная в развитии, контролируется Силами обороны. Враг продолжает боевые действия на ранее обустроенных рубежах обороны, уступая и отдавая предпочтение дистанционным действиям", - говорится в сообщении.

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В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии соприкосновения и прилегающих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесено 18 авиационных ударов по нашим позициям.

"Нашей авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям, но силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач", - отмечают в ок.

Поражено три района сосредоточения вражеских сил и средств в Меловом и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректировано огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", - отмечают в сообщении.

Напомним, российские чиновники просили о переговорах на фоне контрнаступления ВСУ, но Украина отказала, подчеркивая необходимость полной деоккупации своих территорий.

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