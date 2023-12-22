Также были уничтожены десятки ББМ, автотехники и артсистем.

Украинские военные за минувшие сутки, 21 декабря, ликвидировали еще 1080 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня Россия потеряла на войне против Украины уже 351 350 военных.

Кроме того, было уничтожено много техники:

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танков ‒ 5837 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 10843 (+18);

артиллерийских систем – 8250 (+24);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6365 (+23);

автомобильной техники и автоцистерн - 10944 (+25);

специальной техники - 1217 (+9).

В то же время количество уничтоженных кораблей и катеров (22), подводных лодок (1), крылатых ракет (1613), вертолетов (323), самолетов (324), РСЗО (932) и средств ПВО (611) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, что на Купянском направлении вражеская разведывательная группа не дошла до украинских позиций - их ликвидировали снайперы.

По словам экспертов, на фронте назревает стратегическая проблема - российские захватчики пытаются выиграть время, чтобы улучшить боеспособность кадровых войск РФ.

В связи с тем, что в США откладывают столь необходимую военную помощь Украине, страна формирует и оснащает новые механизированные и бронетанковые бригады в рамках более широкого плана по набору и призыву новых войск - потенциально сотен тысяч человек.

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