Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность.

На фронте назревает стратегическая проблема – российские захватчики пытаются выиграть время, чтобы улучшить боеспособность кадровых войск РФ. Такое заявление сделал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Мы не учитываем, что Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. В этом главная проблема. Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать стратегическую проблему, которая назревает", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Так, россияне во время штурмов начали активнее использовать так называемый "Шторм-Z", что позволило армии РФ восстановиться. "Сэкономить" кадровую армию оккупантам несколько помогла и ЧВК "Вагнер".

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"Это дало им возможность оправиться от поражений в 2022 году и соответственно подготовиться к кампании 2023 года. Россияне пошли на эту "игру", использовали штурмовиков, зэков, чтобы истощать наши войска и готовить свои кадровые", – добавил он.

По словам Киричевского, сегодня проблема на фронте связана с тем, что оккупанты пытаются выиграть время.

"Попытки россиян атаковать возле Новомихайловки связаны с тем, чтобы взять наших защитников в Марьинке в клещи. Учитывая темпы, которыми сейчас наступает российская армия, оккупанты не имеют возможности пробить оборону ВСУ возле Михайловки и стремительно пойти на Константиновку или на Угледар", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска вполне ожидаемо продолжают наращивать свой потенциал под Авдеевкой. По его словам, враг перебрасывает туда подразделения 57-й ОМСБр 5-й ОВА, которые были и под Бахмутом.

Кроме того, оккупанты активизировались на Левобережье Херсонской области. Всего в течение суток произошло 89 боевых столкновений.

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