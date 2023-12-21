Для России "человек - это патрон в магазине", подчеркнул эксперт.

Российские оккупанты во время попыток наступления в Украине рассчитывают, сколько боеприпасов они могут использовать на определенном направлении и также определяют, какое количество людей имеют возможность "положить".

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона сказал, что для противников "человек - это патрон в магазине". "Вот они рассчитывают количество боеприпасов, которое они могут использовать на то или иное направление, и они рассчитывают количество людей. Ну вот, они признают - мы можем на этом участке потерять батальон своих людей (может составлять от 300 до 800 человек, - Ред.), ну и хорошо - завтра будет следующий батальон. То есть таким образом они сейчас пытаются наступать", - объяснил эксперт.

Аналитик добавил, что если опираться на данные Генштаба Вооруженных сил Украины, то с 10 октября "враг потерял на всех направлениях более 60 тысяч своих людей". "А мы говорим о том, что было захвачено один-два километра. И мы с вами понимаем, собственно говоря, какой кровью они оплатили это продвижение. Но, к большому сожалению, опять же говорю, они бросают в бой резервы человеческой силы, и благодаря этим резервам они пытаются продвигаться...", - отметил Попович.

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Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Российские захватчики уже длительное время атакуют украинских воинов, в частности, враги на Авдеевском направлении прибегали к тактике так называемых "мясных штурмов". Противники в начале октября текущего года начали активно пытаться захватить город Авдеевка.

20 декабря спикер Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что с 10 октября враг продвинулся на полтора-два километра на Авдеевском направлении и заплатил очень высокую цену - потеряли почти 25 тысяч захватчиков. Стоит отметить, что общие потери врага на 21 декабря 2023 года составляют примерно 350 тыс. 270 противников.

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