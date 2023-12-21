На Купянском направлении обнаружена вражеская разведгруппа.

На Купянском направлении ночью вражеская разведывательная группа не дошла до украинских позиций. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений

"По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожены две единицы живой силы противника"" - сказано в сообщении.

Операторы ССО отмечают, что на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы. Поэтому украинские снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности.

Также продемонстрировали видео этой операции по ликвидации врага.

В ССО сообщили, что недавно уничтожены две вражеские саперные группы.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. Горячо на Купянском направлении-украинские защитники отбили 16 атак врага. Там противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

А на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

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