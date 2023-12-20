Обратная сторона модернизации: танки Т-62, используемые обеими сторонами войны, имеют свои оригинальные дизельные двигатели мощностью 620 лошадиных сил, сильно уступая современным танковым двигателям.

В связи с тем, что в США откладывают столь необходимую военную помощь Украине, страна формирует и оснащает новые механизированные и бронетанковые бригады в рамках более широкого плана по набору и призыву новых войск - потенциально сотен тысяч человек.

Новые подразделения включают пять механизированных бригад - 150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю и 154-ю и 5-ю танковую бригаду, в которой до недавнего времени не было танков, но до прошлой недели было неясно, какие машины они могут использовать, пишет Forbes. Видео, опубликованное Минобороны Украины 12 декабря, намекает на то, что 154-я бригада получает захваченные бывшие российские танки Т-62.

Т-62 образца 1960-х годов - один из самых старых танков, участвовавших в войне. Но никого не должно удивлять, что обе армии - российская и украинская - все больше и больше рассчитывают на старые танки. За 22 месяца ожесточенных боев русские потеряли около 2500 танков, украинцы - 700. Для обеих армий эти потери составляют около двух третей танков, которыми они располагали на момент начала широкой войны в феврале 2022 года.

Видео дня

Ни одна из сторон не может построить или приобрести за рубежом достаточное количество современных танков, чтобы восполнить потери. Обе стороны все больше зависят от старых танков, которые они извлекают из хранилищ или, в случае Украины, захватывают у России.

Кремль расконсервировал сотни Т-62 в прошлом году и сделал все возможное, чтобы сгладить самые сильные недостатки этих машин, отмечает издание. В конце ноябре появилось видео с российским Т-62, на который навесили блоки динамической защиты, сетку от дронов и передние минные плуга, а также вариант четырехместного 42-тонного танка, на который повесили реактивную броню, позаимствованную у Т-90, а также современный прицел наводчика 1ПН96МТ-02 для его 115-миллиметровой основной пушки.

Бывшие российские Т-62, находящиеся на вооружении 154-й украинской механизированной бригады, очевидно, не имеют этих обновлений. Но, возможно, в разработке находится дополнительная броня, уточняет Forbes.

Война с Россией: как проходит вооружение Украины

В связи с тем, что помощь из США для Киева находится в подвешенном состоянии, американские военные предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024-м году, чтобы сосредоточиться на удержании тех территорий, которые находятся под ее контролем, а также наладить производство собственного вооружения, сообщил The New York Times. Цель состоит в том, чтобы создать угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы в конце следующего года или в 2025 году появилась возможность для полноценных переговоров с агрессором.

Вас также могут заинтересовать новости: