Трасса свободна от оккупантов, но постоянно обстреливается.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, хотя осуществляются постоянные обстрелы со стороны захватчиков.

Об этом он поделился в эфире марафона UA:Разом.

По словам чиновника, ДРГ врага даже пытались закрепиться, но их блокпост снесли.

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это было ситуативный успех. ДРГ там часть осталась - уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас не контролирует русская армия. Единственное - они ее обстреливают. И обстреливают уже прицельно. Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск - колосально сложно", - уточнил Гайдай.

Украинская сторона находит другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: