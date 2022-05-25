По его словам, трасса пригодна для передвижения транспорта. Сегодня ею воспользоваться для перевозки гуманитарного груза.

Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта для автомобилей. Оккупанты простреливают ее, но не контролируют.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Гайдай отреагировал на публикации ряда СМИ, которые активно распространяли новость о том, что оккупанты отрезали "дорогу жизни" Бахмут - Лисичанск. Первым эту информацию распространил журналист Юрий Бутусов.

"Луганщина не отрезана! Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть", - заявил Гайдан.

Он подчеркнул, что информация о выходе захватчиков на трассу не соответствует действительности.

"Дорога простреливается, но мы сегодня уже смогли завезти гумгрузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно. Некоторые заголовки, в общем, вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск - Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганщину и родственников тех, кто остался в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях", - добавил Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

На Луганщине остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь в дополнение к отсутствию воды и светлая область полностью осталась без газа.

Российские оккупанты сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганщину все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающим для области.

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