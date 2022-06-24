Украина уже начала применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В то же время враг атакует "Градами" и "Ураганами". Вооруженные силы Украины наглядно продемонстрировали, чем отличаются эти РСЗО.
Видео появилось в Facebook Сухопутных войск ВСУ Украины.
На кадрах виден процесс поражения целей из РСЗО "Град" и "Ураган", состоящих на вооружении оккупантов. Ракеты этих систем не способны точно поражать цель, разлетаются хаотично на большую площадь.
В то же время американские HIMARS, которые получила Украина, оснащены высокоточными управляемыми ракетами с GPS-наведением. В ролике показали фрагмент работы HIMARS в Афганистане. Ракеты точно попали в цель, разгромив ее.
23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.
Того же дня Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.
HIMARS-американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.
Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.
Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.