Также уничтожены десятки ББМ, танков, БПЛА и автотехники.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 29 ноября, ликвидировали еще 1180 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери Российской Федерации в войне против Украины составляют ориентировочно 328 760 человек.

Также наши защитники и защитницы уничтожили много военной техники. В частности, враг потерял с начала полномасштабного вторжения:

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танков - 5551 (+13);

боевых бронированных машин - 10340 (+28) ЕД;

артиллерийских систем - 7909 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10);

автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ЕД;

специальная техника - 1124 (+3).

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324) и самолетов (323), средств ПВО (600), РСЗО (910),кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1567) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, россияне атаковали и штурмовали сегодня почти по всем направлениям, в течение суток произошло 73 боевых столкновения, при этом особенно напряженно было на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Вооруженные силы Украины 29 ноября продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед. Кроме того, они перебрасывают штурмовые группы.

Захватчики значительно увеличили активность на фронте, задействовали бронетехнику.

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