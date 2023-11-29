На Авдеевском и Лиманском направлениях оккупанты совершили наибольшее количество атак.

Россияне атаковали и штурмовали сегодня почти по всем направлениям, в течение суток произошло 73 боевых столкновения, при этом особенно напряженно было на Авдеевском и Лиманском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На этом направлении силы обороны отразили 6 атак.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Ивановского и Андреевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия неподалеку Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг, так же при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь силы обороны отразили 6 атак. На Шахтерском направлении противник штурмовал южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки.

На Запорожском направлении россияне 5 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также, украинские защитники отбили 5 атак врага западнее Вербового Запорожской области.

Отмечается, что Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

На Волынском и Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Враг нанес за эти сутки 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Со своей стороны авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на Востоке - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска теряют в районе Авдеевки Донецкой области свои наиболее боеспособные подразделения. Там утилизировано уже более 10 тысяч личного состава противника, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Как отметил эксперт, сейчас можно говорить о том, что враг изменил тактику в районе Авдеевки. Ранее он прибегал к массированным наступлениям, а сейчас – пользуется тактикой "вагнеровцев", которую они применяли во время атак в Донецкой области. То есть сейчас действуют малыми мобильными группами от 8 до 15 человек и пытаются прорвать оборону ВСУ. Поэтому на Авдеевском направлении происходит постоянное давление на ВСУ со стороны врага. Бои там не прекращаются ни на сутки.

Вместе с тем, там наши защитники уже уничтожили 200 единиц бронетехники и 120 танков. То есть независимо от изменения вражеской тактики и стратегии, ВСУ успешно утилизируют российских оккупантов.

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