В результате обстрела 4 полицейских погибли, 18 получили ранения.

Оккупанты подтвердили информацию об ударе ВСУ по месту проведения совещания российских чиновников в селе Ювилейное временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает российское "РИА-Новости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что удар по зданию "ОМВД России" в селе Юбилейном Херсонской области был нанесен из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела 4 полицейских погибли, 18 получили ранения, сообщил источник. По его словам, пять сотрудников госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

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Удар ВСУ по Ювилейному - что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 ноября, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Украинские военные уничтожили ПВО, артиллерию, РЭБ, склады боеприпасов и районы сосредоточения сил противника.

Сегодня утром стало известно, что 28 ноября ВСУ благодаря данным подполья удалось ударить по зданию в селе Ювилейное на оккупированной части Херсонской области, в котором в этот момент проводили совещание российские чиновники. Центр национального сопротивления сообщал о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.

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