Уничтожено много оккупантов и техники, четыре рашиста взяты в плен.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 28 ноября, значительно увеличили активность на фронте, задействовали бронетехнику.

Об этом командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил в своем Telegram-канале. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 17 авиаударов, 4 ракетных удара, провели 56 боевых столкновений и совершили 1006 артобстрелов.

Тарнавский отмечает, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

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"Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен. Уничтожено 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийских системы, 22 БПЛА, 9 автомобилей, 1 единицу спецтехники и еще 1 важный объект врага. Еще 33 единицы техники врага повреждены", - сообщил он.

При этом бригадный генерал отмечает, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), Генерального штаба ВСУ, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Роботино в направлении Копани (5 км к северо-западу от Роботино).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работиного и Новопрокоповки.

Ранее Тарнавский рассказывал, что российские захватчики двое суток подряд меньше используют беспилотники-камикадзе.

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