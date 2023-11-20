Уничтожены склады и несколько районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения врага.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава оккупационной армии.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов врага.

В то же время российские оккупанты снова атаковали Украину, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 15 из 20 ударных БпЛА.

Видео дня

Кроме того, захватчики нанесли 1 ракетный и 17 авиационных ударов, совершили 94 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Авиационным ударам подверглись: Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области и Ямполовка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавляет Генштаб.

Война в Украине - последние новости

Как сообщали аналитики ISW, на востоке и юге Украины продолжаются боевые действия, однако дождливая погода замедляет их темпы. Ожидается, что это продолжится до установления зимних условий.

Украинские военные смогли закрепиться на левобережье Днепра в Херсонской области. Из-за этого оккупационные войска РФ теряют снабжение, кроме того, такая ситуация психологически давит на врага.

Вас также могут заинтересовать новости: