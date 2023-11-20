Украинская войска атакуют российские позиции пехотными подразделениями несмотря на непогоду.

На востоке и юге Украины продолжаются боевые действия, однако дождливая погода замедляет их темпы. Ожидается, что это продолжится до установления зимних условий.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского милблогера, ВСУ продолжают оборонять Авдеевку от сильной группировки россиян и при этом сохраняют инициативу на южном фронте. По его словам, говорить о победах оккупационной армии преждевременно, поскольку это создаст ложные представления о ситуации на поле боя.

В то же время другой "военкор" добавляет, что хотя плохая погода мешает использованию бронетехники в западной части Запорожской области, украинские войска атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

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На днях британская разведка заявляла, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском, Авдеевском направлениях или на левом берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои. Как добавляется, поскольку наступает холодная зимняя погода, то ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше.

"Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", - добавили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, враг продолжает штурмы на самых горячих направлениях - Марьинском, Авдеевском, Бахмутском и Купянском, хотя с немного меньшей активностью.

В ВСУ заявляли, что Силы обороны Украины зимой будут пытаться перебить логистические пути российских захватчиков.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Украина сейчас в лучшей России позиции в вопросе дронов.

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