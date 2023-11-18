Ситуация на левобережье действительно бьет по психике как военных РФ, так и российского командования, подчеркнул эксперт.

Украинские военные смогли закрепиться на левобережье Днепра в Херсонской области. Из-за этого оккупационные войска РФ теряют снабжение, кроме того, такая ситуация психологически давит на врага.

"Наличие украинских войск на левом берегу Херсонской области ломает логистику по обеспечению топливом, провизией, водой, боекомплектом тех российских подразделений, которые находятся на Кинбурнской косе и в населенном пункте Олешки. То есть еще не критично, но уж очень и очень неприятно. Сломанная логистика – это когда не знаешь, когда привезут снаряды, еду и тому подобное. Возможно, завтра привезут, а возможно – через неделю. Сломанная логистика очень сильно влияет", – отметил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что психологическое давление на врага является важной составляющей продвижения Сил обороны Украины. По словам Ступака, в социальных сетях наблюдаются взволнованные этим фактом настроения среди пророссийских аналитиков и экспертов – ситуация на левобережье действительно бьет по психике как военных РФ, так и российского командования.

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"Мы знаем, что украинские военные переправили туда какую-то часть тяжелой техники. Есть расширение. То есть мы получаем постепенно тот результат, о котором мы мечтали", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

В течение суток российские оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на нескольких направлениях. По данным Генштаба, на фронте произошло 64 боевых столкновения. В частности, враг вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Кроме того, в Генштабе рассказали об ударах украинской авиации ракетных войск по позициям и вооружению российских оккупационных войск. Так, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по местам сосредоточения противника.

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