Под ударом оказались склады боеприпасов, артиллерия и другая военная техника.

За прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств оккупантов.

В то же время армия захватчиков 3 ноября нанесла 2 ракетных и 62 авиационных удара, осуществила 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Кроме того, под огнем артиллерии оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

По последним данным потери России в войне против Украины составляют около 303 тыс. 270 (+850 в сутки) человек.

Войска РФ безуспешно наступали на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Марьинском и запорожском направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу - превращается в позиционную войну на истощение.

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