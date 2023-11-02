Генштаб сообщает, что войска РФ безуспешно наступали на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Российские захватчики 2 ноября больше всего пытались наступать на Марьинском направлении, но атаки врага отражены Силами обороны Украины. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 38 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Война в Украине - ситуация на направлениях 2 ноября

Отчитываясь о ситуации на фронте по направлениям, в Генштабе отметили:

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. В этой местности украинские воины отбили 5 атак. Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. В этой местности украинские воины отбили 5 атак. Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора Донецкой области.

враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Нанес авиационные удары неподалеку Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Нанес авиационные удары неподалеку Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. В этом районе Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. В этом районе Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Кроме того, на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Станислав, Берислав, Веселое, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, за сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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