В частности, поражены 2 вражеских склада боеприпасов, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери врага на 3 ноября 2023 года в Украине возросли - поражено 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских окупантов, уничтожено 11 разведывательных БПЛА, 24 ударных дрона типа Shahed-136/131 и одну ракету Х-59 врага. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 разведывательных БПЛА, 24 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и одну ракету Х-59 врага", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечается, подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.

Также в Генштабе проинформировали, что в целом враг нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракету. В частности, враг применил 38 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 ударных БПЛА и 1 ракету Х-59.

В течение этих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Враг атаковал на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях.

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