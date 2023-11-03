Также было уничтожено 36 артиллерийских систем и 24 танка.

Войско российских оккупантов, которое воюет против Украины, за сутки уменьшилось еще на 850 человек.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 303 тыс. 270 (+850 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 5 тыс. 265 (+24) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 901 (+24), артиллерийских систем – 7 тыс. 328 (+36), реактивных систем залпового огня - 854 (+4).

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Средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 566, самолетов – 322, вертолетов – 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 495 (+7), крылатых ракет – 1 тыс. 551 (+2).

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 20 единиц, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 9 тыс. 691 (+33) и специальной техники – 1 тыс. 34 (+2). В Генштабе отметили, что данные еще уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 3 ноября, Генштаб заявил, что в течение суток произошло 50 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия на нескольких направлениях, ВСУ отбили десятки атак противника.

В частности, на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, а на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Согласно ISW, украинские войска на левом берегу Херсонской области атаковали вблизи поймы и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле крынок.

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