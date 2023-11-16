Эксперт считает, что среди так называемых элит РФ нет консенсуса как быть дальше с войной, и это влияет на то, что до сих пор официально не объявлено о президентских выборах в РФ на 2024 год.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что РФ не готова к войне с Украиной на истощение и не имеет преимущества для победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мусиенко сказал во время заседания круглого стола на тему: "Военная кампания российско-украинской войны 2023: уроки для Украины и выводы на следующий год". Эксперт обратил внимание, что не стоит переоценивать военные способности России, потому что на сегодня не наблюдается ситуация, чтобы россияне массово перебрасывали новую технику на войну в Украину, как это было перед полнометражным вторжением в феврале 2022 года.

"Путин готовился к войне на истощение? Ответ: нет! И не готов! Россия не готова!",- сказал Мусиенко, и выразил мнение, что в РФ осознают, что они готовились к операции совсем другого характера.

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"Но когда операция перешла в затяжную войну на истощение, что произошло? А случилось то, что король голый, и во многом эта мощь оказалась дутой", - отметил эксперт.

При этом, он отметил, что РФ активно ведет информационную кампанию на Западе, чтобы там не разворачивали мощности и способности по производству оружия для Украины.

Эксперт подчеркнул, что производить оружие для Украины никто не отказывается, но президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы на Западе отказались от такого производства.

По словам Мусиенко, в Евросоюзе признают, что наращивание производства вооружения было развернуто на 30%, что является недостаточным показателем для удовлетворения потребностей Украины.

"Возникла временная лаг (временная задержка). Это связано с тем, что со складов оружие Украине передали, а для того, чтобы возобновить эту поставку - нужно производство. И хочешь, или нет, но мы войдем во временной лаг от 6 до 9 месяцев, пока это производство нарастят и пока это даст возможность что-то получить", - сказал Мусиенко.

В то же время, по убеждению эксперта, в РФ неспособны на 2024 год создать наступательную группировку, которая должна состоять с поддержкой тяжелого вооружения, и поэтому в РФ заинтересованы, чтобы на Западе перестали производить оружие для Украины.

При этом, как считает эксперт, снаряды из Северной Кореи не решают проблем РФ с тыловым обеспечением.

"Ну они еще раз дадут миллион снарядов. Уже из этого миллиона снарядов Россия использовала 40%... Помогло ли это им достичь стратегического преимущества? Нет!",- подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что чрезвычайно важно иметь психологическое равновесие Украине и западным партнерам. "Это и есть намерение России - они хотят одержать победу над нами сейчас больше не на поле боя", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что РФ не имеет каких-то существенных успешных продвижений на поле боя, а ситуация с колоссальными потерями РФ при штурме Авдеевки это доказывает.

"Я не вижу на сегодняшний день того, что ситуация является критической. Я вижу, что ситуация является далеко не самой лучшей для России со многих точек зрения... Несмотря на все, Россия не имеет на сегодняшний день такого преимущества, чтобы одержать победу", - подчеркнул Мусиенко.

Также он сказал, что предсказать точное завершение войны на истощение невозможно.

"В России явно не все в порядке. Что-то у них происходит. Почему-то Шойгу делает заявления в Китае о том, что они готовы к переговорам. Почему это министр обороны вдруг делает такие заявления? Значит что-то у них происходит в середине. Значит они сейчас накануне выборов, это заметно, потому что Путин не объявляет официально, советуются. Значит в середине так называемых элит нет консенсуса, что делать дальше с войной? В том числе уйти в истощение и потери, или попытаться себя спасти", - сказал Мусиенко.

При этом, он считает, что горизонтом планирования России является ведение войны до 2025 года с надеждой, что президентские выборы в США как-то повлияют на поддержку Украины.

Мусиенко убежден, что РФ нет плана вести войну против Украины десятилетия.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики штурмуют Авдеевку Донецкой области из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет получения тактических результатов на поле боя перед объявлением о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.

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