Всего на фронте было зафиксировано 62 боестолкновения.

Сегодня российские захватнические войска были самыми активными на Бахмутском направлении: там Силы обороны отразили около 20 атак.

Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по ситуации с российским вторжением. На странице Генштаба в Facebook отмечается, что в течение суток на фронте произошло в общей сложности 62 боевых столкновения.

В частности на Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 российских атак в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак.

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На Марьинском направлении россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские силы отбили 15 атак. На Купянском направлении оккупанты безуспешно вели штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, там было отражено 4 атаки.

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, а на Шахтерском направлении безуспешно атаковали вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении безуспешные штурмы оккупанты проводили в районах населенных пунктов Роботино и западнее Ивового Запорожской области, где украинскими защитниками отражено 5 атак.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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Российские оккупационные войска значительно усилили свои действия на Бахмутском направлении, заявил сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

По его словам, за последнюю неделю Силы обороны деоккупировали несколько позиций, а россияне пытаются эти позиции возвращать, не жалея ни сил, ни средств, ни людей.

Как известно, осенью российские оккупационные войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Кроме того, захватчики наращивают применение авиабомб в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики штурмуют Авдеевку из-за того, что Путин хочет получить тактические результаты на поле боя перед объявлением о выдвижении на президентские выборы.

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