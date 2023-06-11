С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 215 640 оккупантов.

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на Авдеевском направлении. В результате жесткого боя защитникам удалось отбить позиции оккупантов.

На опубликованном Генштабом видео показано, как воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка брали российских захватчиков штурмом, действуя по "классической схеме" - предварительно "полив" террористов плотным огнем. Указывается, что бой состоялся 4 июня.

В результате боя среди оккупантов есть ликвидированные и раненые, о чем свидетельствуют отснятые бойцами кадры с дрона. Из окопов русских поднимался дым.

Контрнаступление ВСУ - главное

8 июня издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило о начале украинского контрнаступления на Запорожском направлении, к которому украинская армия готовилась минимум несколько месяцев. На что заместитель министра обороны Анна Маляр отметила только, что на этом участке фронта ВСУ и в самом деле заставили захватчиков "перейти к активной обороне".

Впрочем, эксперты и западные военные соглашаются, что пока речь не идет о масштабных контрнаступательных действиях, а скорее о тактических успехах и выявлении "слабых мест" в обороне противника. В эстонской разведке, к примеру, отметили, что ВСУ еще только готовят основной удар по русским. В частности, в те дни стало известно о потере Украиной первых Leopard и Bradley во время разведки боем у Малой Токмачки.

По информации Института изучения войны, 10 июня украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Аналитики отметили, что ВСУ имеют локальные успехи в западной части Запорожской области - во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова.

Также наблюдается продвижение ВСУ под Бахмутом, что подтверждают уже сами военные. Кроме того, 11 июня стало официально известно об освобождении села Благодатное под Донецком.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 215 640 оккупантов, из них 980 - за последние сутки. Потери врага резко подскочили в течение последней недели, что эксперты объясняют ростом интенсивности боев и ведения огня со стороны ВСУ.

Особенно большие потери противник продолжает нести на Таврическом направлении. По обновленной информации, на этом участке фронта защитники "минуснули" еще пять рот россиян и повредили почти 70 единиц техники РФ.

Тогда как накануне появилось эффектное видео точного попадания дрона ВСУ в автомобиль российского "Ахмата". Реакция оккупанта за рулем "убила".

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