FPV-дрон подлетает к авто россиян, после чего связь с камерой исчезает, что свидетельствует о поражении цели.

Дрон украинских войск попал в автомобиль российских оккупантов, когда те двигались по дороге к своим позициям. Камера беспилотника зафиксировала последнюю реакцию водителя россиян.

На опубликованном в сообществе активиста Сергея Стерненко оперативном видео военных FPV-дрон подлетает к машине россиян, после чего связь с камерой исчезает, что свидетельствует о поражении цели.

Впрочем, перед попаданием БПЛА зафиксировал реакцию российского оккупанта, находившегося на момент взрыва за рулем транспорта. Тот, перед тем как "ликвидироваться", успел разве что удивленно взглянуть на "птичку".

Указывается, что автомобиль принадлежал российскому спецподразделению "Ахмат Восток", сформированному по приказу Путина в сентябре 2022 года.

Потери РФ в Украине - последние новости

За сутки украинские воины уничтожили еще почти 900 российских оккупантов. Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 тыс. 660 (+890 за сутки) человек.

Кроме того, в течение суток ВСУ нанесли 15 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Поражены два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта оккупантов.

А вот на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более семи рот россиян и уничтожили 72 единицы военной техники врага.

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