Валерий Шершень отметил, что флаг вывесил боец с позывным "Олимп".

Представитель Сил обороны Таврического направления рассказал подробности освобождения от российских захватчиков села Благодатное в Донецкой области. В ходе операции взяли в плен шесть человек.

"Благодатное находится на границе Донецкой и Запорожской области. Уполномочен сообщить об освобождении села Благодатное, что ниже Большой Новоселки. Сделали это воины 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. Операция была успешна при взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Таврического направления", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

При этом он указал, что в самой первой штурмовой группе, которая должна была установить контроль над сельским клубом, шел первый заместитель командира бригады.

"Параллельно шли бои за школу, где ваг имел хорошо продуманные огневые точки. Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины при помощи гранатомета сделали в стене клуба дыру, через которую зашла группа захвата. Взяли в окружение несколько врагов, им предлагали сдаться, но они отказались, поэтому пришлось провести зачистку. Одновременно была освобождена школа. В ходе операции удалось взять в плен шесть человек, из них представители так называемо "МВД ДНР" и двое российских военных", - поделился военный.

По его словам, флаг в селе вывесил боец с позывным "Олимп".

"Парни из 68 бригады купили этот флаг по дороге на операцию в Курахово. В освобожденном селе люди ждал ВСУ, когда увидели флаг, то вышли и обнимались, плакали", - подытожил Шершень.

Освобождение села Благодатное - что известно

11 июня 2023 года стало известно об освобождении от российских оккупантов села Благодатное в Донецкой области. Отмечается, что операцию провели воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины.

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