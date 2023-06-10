Оккупанты продолжают перебрасывать новые резервы, чтобы отбить позиции.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин подтвердил успехи в продвижении Третьей отдельной штурмовой бригады под Бахмутом. Украинские силы закрепляются на отбитых у оккупантов позициях.

В своем Telegram Жорин отметил, что у противника до сих пор остается большое преимущество по количеству личного состава, боеприпасов и авиации. "Тем не менее, находим слабые места в обороне, которую враг пытается построить, и бьем туда", - подчеркнул военный.

Теперь оккупантов на этом участке фронта, по словам Жорина, усилили завербованными зэками из "Шторм z" в рядах регулярной армии. Хотя, добавил боец, перед защитниками в основном 57-я бригада РФ.

Авиация россиян работает по несколько раз в день. Также оккупанты продолжают перебрасывать новые резервы, чтобы отбить позиции. Но условия на поле боя до сих пор диктуют ВСУ.

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Сегодня вечером в Генштабе проинформировали, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 28 боевых столкновений. Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях, также ВСУ отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

После нескольких месяцев обороны ВСУ впервые задействовали в боевых действиях западную бронетехнику и подразделения, обученные Западом, что ознаменовало начало контрнаступления против оккупационных российских войск, и что подтверждает ряд аналитиков и военных. Хотя сейчас речь идет о тактических успехах и попытках ВСУ "прощупать" слабые места обороны противника.

Однако, по данным OSINT-аналитиков, разведка боем возле Малой Токмачки в ночь на 7 июня была для ВСУ провальной - РФ ударила по танковой колонне артиллерией, подтверждена потеря не менее одного Leopard и десятка БМП Bradley.

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