Защитники Таврического направления эффектно уничтожили и повредили почти 70 единиц техники противника.

На Таврическом направлении украинские военные уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага. Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти пять рот.

"За прошедшие сутки противник 22 раза атаковал наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", – сообщил он.

Всего уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 13 БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТ-ЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", 4 самоходные артиллерийские установки "Акация", БпЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", 4 пушки "Гиацинт-Б", РЭБ "Житель". Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

Потери РФ в Украине - последние новости

В последние дни потери врага (как в живой силе, так и в технике) значительно выросли.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 980 оккупантов, а общие потери врага с начала полномасштабной войны достигли 215 640 человек.

Также за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

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