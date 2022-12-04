На Запорожском направлении в результате удара украинских воинов – почти 300 раненых и погибших оккупантов.
Как сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона, российские захватчики сегодня ночью ударили по одному из сел Запорожской области, но украинские воины "ответили" врагу тем же.
"Наши ребята их тоже ударили, и почти 300 погибших и раненых. Так им "передали привет" за то, что они обстреливают наши города", - сказал Старух.
Ситуация на Запорожье
Оккупанты контролируют более половины территории Запорожской области. В частности, временно оккупирован Энергодар, где расположена ЗАЭС. Время от времени оккупанты устраивают провокации на территории станции, нанося удары по ней.
В МАГАТЭ убеждены, что уже к концу года могут обеспечить безопасность атомной электростанции. По словам глава МАГАТЭ, украинская сторона настаивает на том, чтобы российские войска убрали оружие с территории АЭС, и агентство поддерживает эти требования, а РФ не отрицает.
При этом враг почти ежедневно обстреливает населенные пункты в Запорожской области, которые оккупировать не удалось. В ночь на 4 декабря российские захватчики выпустили ракеты по одному из сел, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении пока не начато. Как объяснял военный эксперт Александр Коваленко для этого условия пока не сформировались.