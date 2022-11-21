Команда МАГАТЭ планировала провести оценку повреждений сегодня, но в "Росэнергоатоме" заявили, что будут препятствовать международным экспертам.

В эти выходные Запорожская атомная электростанция пострадала в результате боевых действий, вызванных российским вторжением в Украину. Некоторые снаряды упали возле реакторов и повредили здание хранилища радиоактивных отходов, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как пишет Reuters, неоднократные обстрелы ЗАЭС во время войны вызывают беспокойство, поскольку могут привести к катастрофе в Украине.

"Тот, кто стрелял по ЗАЭС, брал на себя большой риск и рисковал жизнью многих людей. Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По его словам, прямого влияния на системы ядерной безопасности и защиты не было, но "обстрел подошел к ним опасно близко". В МАГАТЭ отметили, что уровень радиации оставался в пределах нормы, сообщений о жертвах нет.

В МАГАТЭ сообщили, что в результате последних обстрелов было повреждено здание для хранения радиоактивных отходов и хранилище, системы прудов-охладителей, кабель к одному из реакторов и мост к другому реактору, а также вспомогательные здания.

Команда МАГАТЭ планировала провести оценку повреждений сегодня, в понедельник, сказал Гросси, но российский оператор "Росэнергоатом" сказал, что будут ограничения на то, что команда может проверить.

"Если они захотят проверить объект, который не имеет ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".

Обстрел ЗАЭС 20 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, утром в воскресенье, 20 ноября, российские войска совершили очередной удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее 12 "прилетов" по атомной электростанции, в результате которых было повреждено некоторое оборудование станции.

Накануне "Энергоатом" решил вывести 5 и 6 блоки ЗАЭС на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который необходим в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

Однако российские оккупанты заблокировали подготовку энергоблоков для проведения необходимых мероприятий, а затем осуществили атаку. Отказ оборудования, которое повредили россияне, делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС.

Война в Украине: российская оккупация Запорожской АЭС

В марте этого года российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию. ЗАЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией, имеет шесть энергоблоков и до полномасштабного вторжения России обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине.

Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Российские оккупанты периодически наносят неизбирательные артиллерийские удары в районе Запорожской АЭС, в результате чего снаряды падают на ее территории. Сейчас все шесть энергоблоков остановлены, однако ядерное топливо нуждается в постоянном охлаждении. Российские обстрелы неоднократно обрывали линии электропередач, питающие системы охлаждения ЗАЭС, из-за чего станция несколько раз была вынуждена работать на резервных генераторах.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят представители 35-ти государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС. Недавно в ноябре Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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