На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал найти решение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Как сообщает La Repubblica, Гросси намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС.
"Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским", - сообщил Гросси.
Ситуация на ЗАЭС:
С марта 2022 года ЗАЭС и город-спутник Энергодар находятся в оккупации.
В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.
В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.
23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.
27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС, однако Россия опровергла эту информацию, заявив, что оккупационные войска не собираются покидать территорию станции.
30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.