Гросси намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал найти решение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Как сообщает La Repubblica, Гросси намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

"Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским", - сообщил Гросси.

Видео дня

Ситуация на ЗАЭС:

С марта 2022 года ЗАЭС и город-спутник Энергодар находятся в оккупации.

В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.

23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС, однако Россия опровергла эту информацию, заявив, что оккупационные войска не собираются покидать территорию станции.

30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: