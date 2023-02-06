Отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия российских военных и "вагнеровцев".

За сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов Донецкой области.

"За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюкивка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе также подчеркнули, что основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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"Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что украинская авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Как отмечается, за сутки противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

"Противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы 14 населенных пунктов Черниговской области, Сумской области и Харьковской области. На Купянском направлении враг стрелял по районам 5-ти населенных пунктов Харьковской области, а также 2-х населенных пунктов на Луганщине.

На Лиманском направлении под огонь врага попали 8 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов. На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали районы 12 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар и еще 6 районов населенных пунктов Донецкой области. На Запорожском направлении под огневой влияние попали более 30 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон и почти 20 населенных пунктов.

Война в Украине: последние новости

По данным британской разведки, постепенное продвижение российских оккупантов в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе.

По данным FT, власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней. Однако министр обороны Украины Алексей Резников считает, что наступление могут приурочить к 24 февраля.

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