ЗРК "Тор-М2" был уничтожен воинами легендарной 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМСУ.

Недавно сеть облетело видео, как украинские военные уничтожили российский арктический ЗРК "Тор-М2". Журналист и военный корреспондент 1+1 Андрей Цаплиенко прокомментировал этот эпизод российско-украинской войны.

"Это видео свидетельствует о симптомах. Представьте себе, техника, которая не была создана для украинских условий, а для арктических, а ее гонят сюда. Она стоит баснословные 25 миллионов долларов!" - говорит он.

Журналист добавил, что таких зенитно-ракетных комплексов в России два десятка максимум. То, что арктический ЗРК оказался на украинском фронте, свидетельствует о двух вещах, говорит Цаплиенко:

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они действительно собирают со всей России все, что есть, и гонят в Украину;

россияне уже сами не верят в бред, что на них кто-то намерен наступать, обнажают "арктический фронт".

"Тор-М2" был уничтожен воинами легендарной 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМСУ. Именно эта бригада потопила крейсер "Москва", заявил журналист. Арктический зенитно-ракетный комплекс был уничтожен высокоточным снарядом M982 Excalibur фактически с первого выстрела.

Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" в Украине

Информация о том, что российские оккупанты начали использовать на украинском фронте ЗРК "Тор-М2ДТ", появилась в декабре 2022-го года. Этот комплекс адаптирован для использования в условиях арктического климата.

Российская пропаганда говорит, что арктический "Тор" может работать при температурах до -50 градусов. Он якобы может поражать цели на дальности от 1 до 12 км, и на высоте от 10 м до 10 км

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