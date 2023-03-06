Отмечается, что несмотря на такое соотношение, Украина несет значительные потери, защищая город.

В боях за Бахмут Донецкой области российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере в пять раз больше военных, чем Украина. Об этом заявил чиновник НАТО, отметив, что соотношение пять к одному является оценкой, основанной на разведданных Альянса.

Как пишет CNN, такую информацию чиновник НАТО сообщил на условиях анонимности, поскольку им запрещено обсуждать данные разведки. В то же время подчеркивается, что несмотря на такое соотношение, Украина несет значительные потери, защищая город.

Отмечается, что украинские официальные лица неоднократно заявляли, что Силы обороны наносят большие потери России во время попыток врага атаковать Бахмут.

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Бои за Бахмут

Российские оккупационные войска продолжают мощные штурмы Бахмута. По данным Генштаба, враг не оставляет попыток окружить город и атакует его и окрестности, не считаясь с потерями.

Журналисты NYT отмечают, что российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения покинули город. Однако их заменили штурмовые силы ВСУ, которые пошли в контрнаступление и оттеснили вражеские силы.

В то же время представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что украинские герои продолжают удерживать оборону города-крепости. Главная цель военных в Бахмуте сейчас заключается в том, чтобы вымотать вражеские силы и подготовить почву для контрнаступления ВСУ.

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