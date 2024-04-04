По россиянам активно отработали подразделения ракетных войск, а также боевая авиация.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту противника.

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Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на линии фронта в целом произошло 65 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты штурмуют под Авдеевкой и на Новопавловском направлении. На Ореховском направлении штурмы прекратились.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров писало, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы иметь максимально эффективное оперативное воздействие на поле боя. В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.

Также офицеры отметили, что Россия готовится к большому наступ лению в конце лета, а возможно и быстрее. Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

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