На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

За прошедшие сутки на линии фронта в целом произошло 65 боевых столкновений.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

Видео дня

На Лиманском направлении воины отбили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении оккупанты пытаются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости

Ночью 4 апреля Харьков атаковали ударные дроны. В городе прогремело несколько взрывов. Впоследствии сообщалось, что в Харькове снова прогремел взрыв. Оккупанты нанесли новый удар. Погибли три человека. Отмечается, что, по предварительным данным, все погибшие - работники ГСЧС.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

По данным Генштаба, Украину атаковали 20 дронами-камикадзе. ПВО сбила 11 "шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: