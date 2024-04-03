Высокопоставленные военные на условиях анонимности отметили, что существует риск обвала фронта.

Россия готовится к большому наступлению в конце лета, а возможно и быстрее. Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного, военная картина мрачная.

"У нас не только военный кризис - у нас политический. Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а возможно, и раньше. В то время как Украина уклоняется от большого призыва", - сказал один из офицеров.

Европа пытается помочь Украине компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов. Предложенная Чехией покупка артиллерийских боеприпасов могла бы помочь, но этого все еще недостаточно.

Офицеры подчеркнули, что им нужно еще много-много людей. Сейчас в стране не хватает мужчин на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки Запада.

"Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой. Конечно, они тоже делают это - еще больше максимизируя влияние своего превосходства, - но они также учатся и совершенствуются", - добавил он.

Офицеры сказали, что существует большой риск разрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и преимуществу в КАБах, которые вот уже несколько недель разрушают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "проникнуть на линию фронта и разбить ее на некоторых участках", заявили военные на условиях анонимности.

"Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их также нет в достаточном количестве", - сказал Politico один из высокопоставленных военных источников.

Наступательные планы России

Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.

Информацию о новом большом наступлении РФ прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о конце мая - начале июня.

Ранее Александр Коваленко высказался, будет ли повторное наступление на Киев из Беларуси. По его словам, врагу для этого надо 120 тысяч элитно подготовленных захватчиков, которые всем обеспечены, и на начало текущего года Россия таких сил не имела.

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