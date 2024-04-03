По словам высокопоставленных украинских офицеров, военная картина является мрачной, и существует большой риск обвала линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление.

Украина находится под большим риском краха линии фронта. Оборона может обвалиться там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление.

Как говорится в материале POLITICO, о вероятности краха на фронте недавно предупреждал скандальный миллиардер Илон Маск, говоря о том, что может рухнуть Одесса. Но прогноз Маска на самом деле не очень отличается от ужасающих предупреждений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в последние дни. По словам Зеленского, если заблокированный многомиллиардный пакет не будет принят в ближайшее время, силам Киева придется "отступать, шаг за шагом, маленькими шагами". Он также предупредил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения.

Очевидно, что предостережения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по разблокированию военной помощи, в которой так нуждается украинская армия, - от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны Patriot и беспилотников. Печальная правда заключается в том, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, его может быть недостаточно, чтобы предотвратить серьезные прорывы оккупантов на поле боя.

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Картина мрачная

Издание отмечает, что такая неудача, особенно в разгар избирательных кампаний в США и Европе, вполне может оживить давление Запада относительно переговоров в пользу России, оставляя Кремлю свободу возобновить конфликт в будущем.

"Теперь все зависит от того, куда Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется этим летом. Во время преднаступательной атаки - от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге - ракетные удары и удары беспилотников России значительно выросли в последние недели, нацеливаясь на инфраструктуру. Трудно догадаться, где Россия сделает свой главный удар", - пишет издание.

По словам высокопоставленных украинских военных, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного, военная картина мрачная.

Офицеры сказали, что существует большой риск разрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и превосходству в КАБах, которые вот уже несколько недель разрушают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "проникнуть на линию фронта и разбить ее на некоторых участках", заявили военные на условиях анонимности.

"Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их также нет в достаточном количестве", - сказал POLITICO один из высокопоставленных военных источников.

По его словам, только украинское мужество и стойкость, а также ошибки российских командиров могут изменить мрачную динамику. Речь идет об ошибках, подобных провальному самому масштабному танковому штурму войны под Авдеевкой.

Высокопоставленные украинские офицеры напомнили, что полагаться на российские ошибки - это не стратегия. Они были возмущены ошибками, которые, по их словам, с самого начала сдерживали сопротивление Украины - ошибками и Запада, и Украины. Они также резко высказывались относительно промедления Запада, заявляя, что поставки и системы вооружений поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию.

"Залужный называл это "войной одного случая". Он имел в виду, что системы вооружений теряют эффективность очень быстро, потому что россияне им быстро противодействуют. Например, мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP - но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они успешны", - сказал один из офицеров.

"Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой. Конечно, они тоже делают это - еще больше максимизируя влияние своего превосходства, - но они также учатся и совершенствуются", - добавил он.

Оружие приходит не вовремя

Офицеры сказали, что противотанковые ракеты пришли вовремя, помогли спасти Киев, позволили вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года.

"Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны - они появляются, когда они уже не актуальны", - сказал другой старший офицер, приведя в пример истребители F-16.

"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году; они не подойдут для 2024 года", - сказал он.

По словам этого офицера, Украина еще не получила западные истребители, а Россия уже готова им противостоять.

"В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывчатых боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: они дальномеры", - сказал собеседник издания.

Офицер пояснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить территорию, которую они могут охватить для нацеливания на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских материально-технических центров.

Офицеры также сказали, что теперь им нужно более базовое традиционное оружие, а также беспилотники. "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет... Мы все время говорили западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, у нас есть боевое понимание этой войны. У них есть ресурсы, и они должны дать нам то, что нам нужно", - добавил офицер.

Европа, со своей стороны, пытается помочь Украине компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов. Предложенная Чехией покупка артиллерийских боеприпасов могла бы помочь, но этого все еще недостаточно.

"Офицеры подчеркнули, что им нужно еще много-много людей. Сейчас в стране не хватает мужчин на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки Запада", - пишет издание.

"У нас не только военный кризис"

Однако Украина еще не начала новый большой раунд мобилизации накануне ожидаемого наступления России. Власти обеспокоены политическими последствиями, которые могут повлечь мобилизационные мероприятия на фоне уклонения от призыва. Экс-главком Залужный публично призвал к мобилизации дополнительных войск еще в декабре, считая, что Украине на фронте нужны как минимум дополнительные 500 000 человек.

На прошлой неделе главком Александр Сырский внезапно заявил, что Украине может не понадобиться много свежих войск. "После анализа ресурсов цифру существенно уменьшили, и мы рассчитываем, что у нас будет достаточно людей, способных защитить свою Родину. Я говорю не только о мобилизованных, но и о бойцах-добровольцах", - сказал он.

План заключается в том, чтобы после интенсивной трех-четырехмесячной подготовки на передовую перевести как можно больше военнослужащих в форме и тех, кто выполняет небоевые функции. Но старшие офицеры, с которыми общался POLITICO, сказали, что Сырский был неправ и "подыгрывал нарративам политиков".

Во вторник Зеленский подписал некоторые дополнения к старому закону о мобилизации, которые снижают минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет.

"У нас не только военный кризис - у нас политический. Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а возможно, и раньше. В то время как Украина уклоняется от большого призыва", - сказал один из офицеров.

Война в Украине - что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Враг продолжает давить на всех направлениях.

Наибольшую активность враг проявил на Новопавловском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

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