Москва выбрала стратегию и тактику в виде ударов по гражданской инфраструктуре, однако не ожидала получить ответ.

Российский правозащитник Марк Фейгин прокомментировал новую ракетную атаку РФ по Украине. Сегодня рашисты вновь попытались разрушить инфраструктуру нашей страны. Однако перед этим они получили то, чего совсем не ожидали.

Вооруженные силы Украины показали, что они могут "наказывать" РФ за ракетные удары. В эфире FREEДОМ Фейгин отметил, что до этого тактика Москвы была очень предсказуемой.

"Ну, в общем, ничего здесь нового нет, это ожидалось. Эти обстрелы анонсировались, даже украинской стороной говорилось о том, что нужно готовиться к тому, что эти обстрелы продолжатся. Москва выбрала стратегию и тактику в виде ударов по гражданской инфраструктуре. Так что здесь как бы всё предсказуемо", - отметил правозащитник.

А интересно то, что Украина теперь может наносить превентивные удары по РФ. События на аэродроме Энгельс в Саратовской области отчетливо демонстрируют, что защитники нашей страны не будут терпеть атаки Москвы, теперь страна-агрессор будет получать еще больше "ответок".

"Вопрос заключается в том, появились ли Украины средства противодействия этому и средства оборонительные, и средства ударные. Вот то, что это совпало, я думаю, это безусловно военное какое-то решение. По Энгельсу в Саратовской области попало, по аэродрому военному и две машины ТУ вроде как пострадали. Пока ещё нет подтверждения окончательного... Точно ясно, что следующие удары не обойдутся без превентивных действий украинской армии. А, может, и последующих после этих ударов. И это уже не будет одностороннее безнаказанное воздействие на критическую инфраструктуру, по гражданскому населению ударов со стороны Москвы", - резюмировал Фейгин и выразил надежду на то, что Украина получит еще больше средств для ответных ударов и в Кремле задумаются о необходимости продолжения тактики ракетных атак.

"Бавовна" в аэдроме Энгельс: что известно

Утром 5 декабря СМИ сообщили, что "неопознанные" дроны атаковали российский аэродром Энгельс, в результате чего были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95. Именно туда рашисты стягивали авиацию для новой массированной ракетной атаки по Украине.

Вскоре новость о "бавовне" на российской авиабазе прокомментировал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Он заметил совпадение, намекая на то, что именно могло "прилететь" на авиабазу оккупантов.

И если Ким намекнул на испытания нового украинского беспилотника, то в ВСУ прокомментировали взрывы на авиабазах РФ шуткой о том, что они "еще ничего не начинали".

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